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  3. Adil Gür'den canlı yayında şaşırtan ''Rus kadını'' açıklaması

Adil Gür'den canlı yayında şaşırtan ''Rus kadını'' açıklaması

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Habertürk'te konuk olduğu bir programda Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken inanılmaz ifadeler kullandı. "Bütün kadınlardan özür dileyerek, Rus'tan dost başka türlü bir dost olur sadece" diyen Adil Gür'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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02 Mart 2020 Pazartesi 10:39

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