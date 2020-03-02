Adil Gür'den canlı yayında şaşırtan ''Rus kadını'' açıklaması
A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Habertürk'te konuk olduğu bir programda Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken inanılmaz ifadeler kullandı. "Bütün kadınlardan özür dileyerek, Rus'tan dost başka türlü bir dost olur sadece" diyen Adil Gür'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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