Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyanın en önemli projelerden biri"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Adil Karaismailoğlu, "Alternatif bir su yolu planlanması gerekiyor. Bugün olmasa da yarın buna karşı çıkanlar durumu anlayacak" ifadelerini kullandı.

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Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyanın en önemli projelerden biri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak." ifadelerini kullandı. Sdetayları aktardı. 'nun Kanal İstanbul'a ilişkin kendisine verdiği bilgileri köşesinde yayımladı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar olarak hesapladıklarını ancak bu tutarın 20 milyar doları bulacağını söyledi.

Adil Karaismailoğlu:Kanal İstanbul, dünyanın en önemli projelerden biri

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Karaismailoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandı. Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç. Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür.

Dolayısıyla alternatif bir su yolu planlanması gerekiyor. Bugün olmasa da yarın buna karşı çıkanlar durumu anlayacak. Kanalın doğu kısmında, İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde lojistik liman yapacağız. Bugün gidin bakın, Ambarlı Limanı artık yoğunluğu kaldıramayacak vaziyette… Dolayısıyla Kanal İstanbul teknik bir konu, bir dünya vizyonundan bahsediyoruz. Dedikodu siyasetine alet edilecek bir mesele değil… Bir de gemi trafiği azaldığında birçok organizasyon yapma imkânı da olacak. 'Boğaz'da yüzme, yelken yarışı yapalım' diye birçok teklif geliyor. Hiçbirisini yapamıyoruz. Geçen gün balıkçılarla bir araya geldim. Ekim ayının ortasında balık sürüsü geçiyormuş… Onlar da o gün Boğaz'da balık tutmak istediklerini ancak gemi trafiği nedeniyle tekneye çıkamadıklarını anlattılar. Bunu planlayacağız. Ekimin ortasında balıkların göç ettiği gün gemi trafiğine kapatıp 'Balık Festivali' yapmayı planlıyoruz."

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