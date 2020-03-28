Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'nin bugünki (28 Mart 2020 Cumartesi) kararlarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yer aldı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu atandı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Kaç yaşında? Mehmet Cahit Turhan'ın yerine getirilen yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu nerelidir? Tüm merak edilenler haberimizde.

YENİ ULAŞTIRMA ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı.

1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

CAHİT TURHAN KİMDİR?

1960 yılında Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü'nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda büro mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılından itibaren İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Bu görevinden emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, ardından Danıştay Üyesi olarak vazife yürütmüştür. Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'luğuna getirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevinden alındı. Görevden alınan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı.

28 Mart 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

YERİNE ADİL KARAİSMAİLOĞLU GETİRİLDİ

Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi.

Bu görevden alma, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabinedeki ilk değişiklik oldu.