Adil Nagiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Nagiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Nagiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Nagiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Nagiyev 11 Eylül 1995 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Adil Akif oğlu Nağıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Nagiyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Adil Nagiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Adil Nagiyev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adil Nagiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Nagiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil Nagiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Nagiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında AZAL

1 Ocak 2014 yılında Zira FK

1 Aralık 2014 yılında AZAL

1 Temmuz 2015 yılında Zira FK

1 Ocak 2019 yılında Sumqayıt

9 Ağustos 2019 yılında FK Sabail

3 Ağustos 2022 yılında Shamakhi

31 Aralık 2022 yılında FK Sabail

Adil Nagiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Nagiyev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adil Nagiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Inter Baku

Azerbaycan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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