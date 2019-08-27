Adil Rami, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, resmi imzaların atılmasının ardından Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

İdari Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Fransız savunma oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetle tanışmasının ardından sarı-lacivertli oyuncuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

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DHA