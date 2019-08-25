Adil Rami Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır."
DHA
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