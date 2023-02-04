Adil Rami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Rami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Rami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Rami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Rami 27 Aralık 1985 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Rami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Adil Rami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Adil Rami'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adil Rami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rami13officiel

http://www.instagram.com/adilrami/

Adil Rami Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adil Rami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adil Rami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Rami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2007 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2011 yılında Valencia

3 Ocak 2014 yılında Milan

30 Haziran 2014 yılında Valencia

12 Temmuz 2014 yılında Milan

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla

13 Temmuz 2017 yılında Marsilya

27 Ağu 2019 yılında Fenerbahçe

21 Şubat 2020 yılında Sochi

4 Eylül 2020 yılında Boavista

24 Ağu 2021 yılında Troyes

Adil Rami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Rami şuan Troyes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adil Rami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Fréjusienne (1994-2003)

Fransa takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 1 gol atmıştır.

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