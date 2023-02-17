Adil Taoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Taoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Taoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Taoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Taoui 10 Ağu 2001 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Taoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adil Taoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adil Taoui'nin LASK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adil Taoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Taoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil Taoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Taoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse

4 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2021 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2022 yılında Amateure OÖ

1 Ocak 2023 yılında LASK

Adil Taoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Taoui şuan LASK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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AS Saint-Louis Val de l'Aurence (10/08-08/09), JA Isle Football (09/09-06/14), Limoges FC (07/14-06/15), FC Toulouse (2015-2018)

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