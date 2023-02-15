Adil Titi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Titi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Titi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Titi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Titi 20 Ağu 1999 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Titi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Adil Titi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adil Titi'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adil Titi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adil Titi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil Titi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Titi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IFK U19

1 Ocak 2019 yılında IFK Göteborg

25 Ağu 2020 yılında Norrby

31 Aralık 2020 yılında IFK Göteborg

15 Ocak 2021 yılında Brage

30 Kasım 2021 yılında IFK Göteborg

8 Ocak 2022 yılında Brage

Adil Titi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Titi şuan IK Brage takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adil Titi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rannebergens IF, Gunnilse IS (-2014), IFK Göteborg (2015-2018)

İsveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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