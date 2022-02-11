Adilcevaz ne demek, TDK'ya göre Adilcevaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adilcevaz ne demek? Adilcevaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Adilcevaz kelimesi. Peki Adilcevaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adilcevaz nedir, Adilcevaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADİLCEVAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adilcevaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Adilcevaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitlis iline bağlı ilçelerden biri

