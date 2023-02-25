Adilkhan Qarahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adilkhan Qarahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adilkhan Qarahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adilkhan Qarahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adilkhan Qarahmadov 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ədilxan Anar oğlu Qarəhmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adilkhan Qarahmadov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Adilkhan Qarahmadov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Adilkhan Qarahmadov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adilkhan Qarahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adilkhan Qarahmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adilkhan Qarahmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adilkhan Qarahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında FK Sabail

Adilkhan Qarahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adilkhan Qarahmadov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Adilkhan Qarahmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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