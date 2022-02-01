Adım Cümlesi ne demek, TDK'ya göre Adım Cümlesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adım cümlesi ne demek? Adım cümlesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adım cümlesi kelimesi. Peki adım cümlesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adım cümlesi nedir, adım cümlesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADIM CÜMLESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adım cümlesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adım cümlesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Halk oyunundaki zayıf veya güçlü hareketler ile figürlerin birleşimi

