Adım Farah Dizisinde Engin Akyürek’in Mesajı Çok Konuşulacak

Televizyon ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen Adım Farah dizisinin çok farklı bir hikayesinin bulunmasından dolayı izleyiciler merak içerisinde yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Diziye ilgi yoğun, ancak reytingler ise istenilen düzeylerde gelmiyor. Dizinin senaryosuna da, oynayacak oyunculara da diyecek herhangi bir şey yok; ancak bunlar da yeterli olamıyor. Dizi bütün şartları yerine getirmiş olsa da reytinglerin belirli seviyelerin üzerine çıkması gerekiyor.

Adım Farah Dizisi Çok Güzel Bir Çıkış Yakalamıştı

Televizyon ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisi, sezonun en başarılı dizilerinden olmayı başarmıştı ve ilk bölümleri müthiş bir şekilde ilgi odağı olmuştu. Ancak hızlı bir çıkış yakalayan Adım Farah dizisi için şimdilerde reytinglerin altında bir başarı elde ettiği konuşuluyor. Dizinin sunumu ve çekimleri çok etkileyici bir şekilde olsa da izlenme oranları olarak istenilen seviyenin altında gerçekleşiyor.

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Adım Farah dizisinde birçok ünlü oyuncu başrolü paylaşıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek ikilisinin muhteşem performansı, izleyenleri büyülüyor ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan güçlü etkileşimler de dizinin reyting rekoru kırmasına etki edemiyor.

Adım Farah dizisi şu zamana kadar 9 bölüm ekranlarda oldu. Dizinin karakterlerinden biri olan Tahir Lekesiz karakteri aşık olmanın etkisiyle korkusuz ve gözü kara bir halde sevdiklerini her şey uğruna korumak için hareket eden bir adama dönüştü. Tahir’in düşmanları da ona zarar verebilmek için birçok plan yaptılar. Bu olaylar çerçevesinde izleyenler heyecandan heyecana sürüklendi. Dizinin senaristleri ise Tahir Lekesiz karakterinin üzerinden önemli mesajlar vermeye başladılar. Mafya üyesinden, amacı olan güçlü bir kahramana doğru geçiş yapan Tahir karakteri de Adım Farah dizisinin en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı.