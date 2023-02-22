Adimovama Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adimovama Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adimovama Ezeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adimovama Ezeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adimovama Ezeh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adimovama Ezeh Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Adimovama Ezeh'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adimovama Ezeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adimovama Ezeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adimovama Ezeh şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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