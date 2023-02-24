Adin Bajric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Bajric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Bajric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adin Bajric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adin Bajric 22 Temmuz 2003 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adin Bajrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adin Bajric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adin Bajric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adin Bajric'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adin Bajric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adin Bajric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adin Bajric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adin Bajric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

10 Ağustos 2021 yılında Sl. Belupo U19

31 Ocak 2022 yılında Velez Mostar

Adin Bajric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adin Bajric şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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