Adin Hubanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Hubanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Hubanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adin Hubanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adin Hubanic 23 Ocak 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adin Hubanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adin Hubanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Adin Hubanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adin Hubanic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adin Hubanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adin Hubanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adin Hubanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adin Hubanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Sloboda T U19

11 Ağustos 2021 yılında Po­dri­nje

16 Şubat 2022 yılında NK Neretvanac

4 Ağustos 2022 yılında TOSK Tesanj

16 Şubat 2023 yılında FK Rudar Kakanj

Adin Hubanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adin Hubanic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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