Adin Husic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Husic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Husic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adin Husic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adin Husic 14 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adin Husić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adin Husic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adin Husic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adin Husic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adin Husic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adin Husic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adin Husic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adin Husic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

Adin Husic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adin Husic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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