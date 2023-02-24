Adin Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Kadric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adin Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adin Kadric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adin Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Kadric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adin Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Kadric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Kadric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adin Kadric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adin Kadric 5 Mayıs 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adin Kadrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adin Kadric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adin Kadric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adin Kadric'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adin Kadric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adin Kadric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Adin Kadric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adin Kadric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

27 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

18 Şubat 2019 yılında NK Napredak

18 Temmuz 2019 yılında Stupcanica

Adin Kadric kimdir

Adin Kadric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adin Kadric şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Adin Kadric nereli

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