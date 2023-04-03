Adin Sepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Sepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Sepic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adin Sepic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adin Sepic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adin Sepic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Adin Sepic'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adin Sepic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adin Sepic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adin Sepic şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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