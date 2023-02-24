Adin Skeledzija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Skeledzija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Skeledzija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adin Skeledzija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adin Skeledzija 1 Mart 2004 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adin Skeledžija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adin Skeledzija Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adin Skeledzija, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adin Skeledzija'nin FK Mladost Doboj-Kakanj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adin Skeledzija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adin Skeledzija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adin Skeledzija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adin Skeledzija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK MDK U19

Adin Skeledzija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adin Skeledzija şuan FK Mladost Doboj-Kakanj U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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