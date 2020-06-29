Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin'in makyajsız hali gündem oldu!

Sedef Şahin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan Sedef Şahin uzun zamandır ınstagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşıyor. Son olarak makyajsız halini paylaşan Şahin'in fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

SEDEF ŞAHİN'DEN MAKYAJSIZ FOTOĞRAF

Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu sefer de makyajsız halini paylaştı. "O zamaaann mutlu mu haftalaaarrr, Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!"" notunu düşen Şahin'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sedef Şahin bir dönem yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti.

SEDEF ŞAHİN'İN ESKİ HALİ

SEDEF ŞAHİN'İN SON HALİ

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin,14 Mayıs 1992 doğumludur. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro bölümünde oyuncuk eğitimini alanmıştır. Sedef Şahin, üniversitede ise; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sedef Şahin, çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol almıştır. Sedef Şahin, ilk olarak dizi oyuncuğuna; 2015 yılında Show Tv’de yayımlanmakta olan ”Acil Aşk Aranıyor” dizisinde ”İpek” karakterini canlandırarak başlamıştır.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini oynayan Sedef Şahin oyunculuk performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Sedef Şahin’in edinilen bilgiye göre sevgilisi yoktur.

Sedef Şahin’in rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterler

2004 yılında Avrupa Yakası dizisinde oynamıştır

2005 yılında Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakterini oynamıştır

2007 yılında Sevgili Dünürüm dizisinde oynamıştır

2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2012 yılında Emir’in Yolu dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde İpek dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2016 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini oynamaktadır.

Sedef Şahin’in rol aldığı reklamlar

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