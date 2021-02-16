Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum bitti mi?
Adını Feriha Koydum dizisinin başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin oynuyordu. 2011 yılında yayımlanan ve 3 sezon süren fenomen dizinin tekrarı bir süredir Show TV kanallarında veriliyordu. Bugünkü bölümü izlemek için ekran başına geçen seyirciler diziyi göremeyince Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum bitti mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu.
Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum bitti mi? soruları gündemde. Bir zamanların reyting rekorları kıran dizisi Adını Feriha Koydum unutulmaz yapımalar arasında girmeyi başardı. Tekrarları bile sık sık izlenen dizi bir süredir Show'da veriliyordu. Ancak bugün dizinin yerine başka programlar konuldu. Peki nedeni ne?
ADINI FERİHA KOYDUM NEDEN YOK?
Hafta içi her gün saat 12:30'da ekrana gelen ünlü dizi bugünkü Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin saati değişti. Bundan sonra saat 06:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
ADINI FERİHA KOYDUM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Merve Girgin'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu şöyle;
- Vahide Perçin
- Deniz Uğur
- Eray Özbal
- Yusuf Akgün
- Ceyda Ateş
- Metin Çekmez
- Sedef Şahin
- Gökçe Uzuner
- Hazal Kaya
- Ahu Sungur
- Melih Selçuk
- Barış Kılıç
- Gülşah Fırıncıoğlu
- Çağatay Ulusoy
- Feyza Civelek
- Kaan Olcay
- Yağmur Tanrısevsin