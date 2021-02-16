Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum bitti mi? soruları gündemde. Bir zamanların reyting rekorları kıran dizisi Adını Feriha Koydum unutulmaz yapımalar arasında girmeyi başardı. Tekrarları bile sık sık izlenen dizi bir süredir Show'da veriliyordu. Ancak bugün dizinin yerine başka programlar konuldu. Peki nedeni ne?

ADINI FERİHA KOYDUM NEDEN YOK?

Hafta içi her gün saat 12:30'da ekrana gelen ünlü dizi bugünkü Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin saati değişti. Bundan sonra saat 06:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

ADINI FERİHA KOYDUM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Merve Girgin'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu şöyle;