Adiponektin vücudumuzdaki mucize

Obeziteyi önleyici, diyabet ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu, bağışıklık sistemini destekleyici fonksiyonu ile yaşam kalitesini artıran vücudumuzun mucize hormonu adiponektini tanıyor musunuz?

ADİPONEKTİN

Yağ dokusu (adipoz), adiponektin üretiminden sorumludur ve insülin sinyal yollarıyla salınır. Adiponektin, kan şekeri seviyelerini doğrudan düşürme, trigliseritleri parçalama ve çeşitli kaslarda ve karaciğerde yağın oksidasyonunu artırma yeteneğine sahiptir. Araştırmalar, bir kişide dolaşımdaki adiponektin seviyeleri ne kadar yüksekse, kilo verme potansiyelinin de o kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Yağ yakmak ve kilo vermek için mücadele ediyorsanız, vücudunuzun yeterince adiponektin hormonu üretmesi gereklidir. Bir kişi çok fazla kalori tükettiğinde veya fazla trans yağlar gibi sağlıksız yağlar tükettiğinde, adiponektin sentezleme ve salgılama yeteneği, insülin direnci nedeniyle azalır. Sonuç olarak, trigliserid seviyeleri yüksek kalır ve kaslar, gereken enerjiyi kaybederler.

Sağlıklı bir diyet programı ile kilo kaybı ise hormon seviyesini artırmada etkilidir.. Yapılan son çalışmalar hormon seviyesini artırabilmek için en az yüzde 10 ağırlık kaybetmeniz gerektiğini vurguluyor, bununla birlikte ‘’Akdeniz Diyeti’’ uygulayarak kilo kaybı sağlamak yüzde 25 oranında adiponektin düzeyini artırıyor.

AKDENİZ DİYETİNİ SEVEN HORMON

Adiponektindüzeyini arttırmada en etkili yöntemlerden biridir.

Akdeniz diyeti; yüksek miktarda tam tahıl, zeytinyağı (tekli doymamış yağ asitlerinden zengin), sebze- meyve tüketimi ve orta düzeyde balık, süt ve süt ürünleri tüketimi, düşük miktarda kırmızı et, şeker ve doymuş yağ tüketimi ile karakterizedir.

YÜKSEK LİF DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSE SAHİP KARBONHİDRATLARI TÜKETİN

Meyve, sebze, kuru baklagiller, tam tahıl, bulgur, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratların glisemik indeksi düşüktür ve liften zenginlerdir. Rafine olmayan bu besinler ile beslenmek adiponektin hormon düzeyini artırır. Yapılan bir çalışmada lif takviyesi ile adiponektin düzeyinin %115 artırılabileceği önerilir.

SARI RENK SEBZE VE MEYVELER DOST

Yapılan bir çalışma Japonya’da yaşayan bireylerde fiziksel aktivite ve vücut ağırlığından bağımsız olarak adiponektin hormon seviyesinin daha yüksek olduğunu göstermekte ve bu durumu yüksek miktarda koyu sarı renk sebze ve meyve tüketilmesi ile açıklamaktadır. Sarı biber, limon, mısır, patates, zencefil, greyfurt, ananas koyu sarı renk sebze ve meyvelerdir.

DOYMUŞ YAĞ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Tereyağı, margarin, sakatatlar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri yüksek miktarda doymuş yağ içerir ve bu yağların fazla tüketimi adiponektin hormon sentezini azaltır. Diyetinizde doymuş yağ asidi tüketimini azaltıp, somon, fındık, badem, ceviz, zeytin, keten tohumu, ay çekirdeği, avokado gibi tekli ve çoklu doymamış yağ asidi tüketimini artırmak adiponektin salgılanmasını aktive eder. Süt ve süt ürünlerini az yağlı/yağsız tüketmek, etin yağlı kısımlarını tüketmemek doymuş yağ alımını azaltmanızı sağlar. Aynı zamanda diyeti w-3 yağ asidi ile desteklemek adiponektin sentezini artırmak için önemlidir.

DAHA FAZLA MAGNEZYUM, DAHA FAZLA ADİPONEKTİN

Yapılan çalışmalar magnezyum içeren besin tüketiminin adiponektin sentezinde olumlu gelişme gösterdiğini açıklamaktadır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, badem, fıstık gibi kabuklu kuru yemişler, kabak çekirdeği ve kuru meyveler iyi magnezyum kaynaklarıdır, adiponektin sentezini bu besinler ile destekleyebilirsiniz.

