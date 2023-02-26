Adir Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adir Levi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adir Levi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adir Levi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adir Levi 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adir Levi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Y.O Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adir Levi'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adir Levi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adir Levi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adir Levi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adir Levi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Ashdod

Adir Levi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adir Levi şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Adir Levi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.