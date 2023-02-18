Adis Emruli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adis Emruli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adis Emruli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adis Emruli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adis Emruli 16 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adis Emruli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adis Emruli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına - tarihinde katılmıştır. Adis Emruli'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adis Emruli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adis Emruli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adis Emruli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adis Emruli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adis Emruli şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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