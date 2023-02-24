Adis Goralija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adis Goralija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adis Goralija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adis Goralija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adis Goralija 15 Mayıs 1992 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adis Goralija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adis Goralija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Adis Goralija'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adis Goralija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adis Goralija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adis Goralija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adis Goralija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2011 yılında Mladost Kakanj

9 Temmuz 2012 yılında FK Rudar Kakanj

1 Temmuz 2016 yılında Bosna Visoko

29 Ocak 2018 yılında FK Rudar Kakanj

Adis Goralija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adis Goralija şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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