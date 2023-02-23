Adis Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adis Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adis Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adis Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adis Hodzic 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adis Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adis Hodzic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Adis Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adis Hodzic'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adis Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adis Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adis Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adis Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2018 yılında ND Gorica

4 Ağustos 2021 yılında Águilas FC

15 Şubat 2022 yılında ND Gorica

14 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Adis Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adis Hodzic şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Adis Hodzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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