Adisu Bayew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adisu Bayew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adisu Bayew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adisu Bayew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adisu Bayew 27 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Etiyopya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adisu Bayew Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adisu Bayew'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adisu Bayew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adisu Bayew isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adisu Bayew Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adisu Bayew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Green Gully SC

13 Mart 2021 yılında Western Utd U21

21 Temmuz 2021 yılında Western United

22 Temmuz 2021 yılında Western Utd U21

1 Ekim 2021 yılında Western United

Adisu Bayew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adisu Bayew şuan Western United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Melbourne Lions

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.