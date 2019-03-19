Adıyaman 1954 Spor 1 - 3 Yeni Orduspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Yeni Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Yeni Orduspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Yeni Orduspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Yeni Orduspor ile 17.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.03.2019 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yeni Orduspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|27
|14
|8
|5
|43
|28
|50
|15
|2
|Esenler Erokspor
|27
|12
|11
|4
|42
|24
|47
|18
|3
|Kızılcabölükspor
|27
|12
|8
|7
|51
|31
|44
|20
|4
|Çatalcaspor
|27
|12
|8
|7
|31
|30
|44
|1
|5
|Altındağ Belediyespor
|27
|11
|10
|6
|32
|22
|43
|10
|6
|Yeni Orduspor
|27
|12
|6
|9
|46
|28
|42
|18
|7
|Karşıyaka
|27
|10
|10
|7
|28
|28
|40
|0
|8
|Van BBSK
|27
|9
|12
|6
|34
|24
|39
|10
|9
|Düzcespor
|27
|10
|7
|10
|28
|27
|37
|1
|10
|Osmaniyespor FK
|27
|9
|9
|9
|29
|29
|36
|0
|11
|Pazarspor
|27
|9
|9
|9
|27
|30
|36
|-3
|12
|Ofspor
|27
|9
|8
|10
|28
|30
|35
|-2
|13
|Sultanbeyli Belediyespor
|27
|9
|8
|10
|27
|30
|35
|-3
|14
|Elaziz Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|25
|38
|32
|-13
|15
|Alibeyköyspor
|27
|7
|7
|13
|28
|38
|28
|-10
|16
|Adıyaman 1954 SK
|27
|6
|9
|12
|27
|40
|27
|-13
|17
|Kemerspor 2003
|27
|7
|5
|15
|23
|41
|26
|-18
|18
|Bergama Belediyespor
|27
|2
|6
|19
|20
|51
|12
|-31
Fikstür
|16.03.2019
|Esenler Erokspor
|0-0
|Altındağ Belediyespor
|16.03.2019
|Sultanbeyli Belediyespor
|0-1
|Çatalcaspor
|16.03.2019
|Karşıyaka
|1-0
|Ofspor
|17.03.2019
|Erokspor
|Yeni Altındağ Bld.
|17.03.2019
|Adıyaman 1954 SK
|1-3
|Yeni Orduspor
|17.03.2019
|Alibeyköy
|Kızılcabölükspor
|17.03.2019
|Düzcespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|17.03.2019
|Elaziz Belediyespor
|4-1
|Bergama Belediyespor
|17.03.2019
|Kemerspor 2003
|2-0
|Osmaniyespor FK
|17.03.2019
|Van BBSK
|0-1
|Yeni Orduspor
|17.03.2019
|Alibeyköyspor
|1-0
|Kızılcabölükspor
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