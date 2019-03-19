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Adıyaman 1954 Spor 1 - 3 Yeni Orduspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Yeni Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adıyaman 1954 Spor 1 - 3 Yeni Orduspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Yeni Orduspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Yeni Orduspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Yeni Orduspor ile 17.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.03.2019 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YENİ ORDUSPORYeni Orduspor

Yeni Orduspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor27148543285015
2Esenler Erokspor271211442244718
3Kızılcabölükspor27128751314420
4Çatalcaspor2712873130441
5Altındağ Belediyespor271110632224310
6Yeni Orduspor27126946284218
7Karşıyaka27101072828400
8Van BBSK27912634243910
9Düzcespor27107102827371
10Osmaniyespor FK279992929360
11Pazarspor27999273036-3
12Ofspor279810283035-2
13Sultanbeyli Belediyespor279810273035-3
14Elaziz Belediyespor277119253832-13
15Alibeyköyspor277713283828-10
16Adıyaman 1954 SK276912274027-13
17Kemerspor 2003277515234126-18
18Bergama Belediyespor272619205112-31

Fikstür

16.03.2019Esenler Erokspor0-0Altındağ Belediyespor
16.03.2019Sultanbeyli Belediyespor0-1Çatalcaspor
16.03.2019Karşıyaka1-0Ofspor
17.03.2019Erokspor Yeni Altındağ Bld.
17.03.2019Adıyaman 1954 SK1-3Yeni Orduspor
17.03.2019Alibeyköy Kızılcabölükspor
17.03.2019Düzcespor2-2Kırşehir Belediyespor
17.03.2019Elaziz Belediyespor4-1Bergama Belediyespor
17.03.2019Kemerspor 20032-0Osmaniyespor FK
17.03.2019Van BBSK0-1Yeni Orduspor
17.03.2019Alibeyköyspor1-0Kızılcabölükspor

 

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