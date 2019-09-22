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  3. Adıyaman 1954 Spor - Kilis Belediyespor: 3-0

Adıyaman 1954 Spor - Kilis Belediyespor: 3-0

ADIYAMAN 1954 SPOR: Gökhan, Emrah, Tayfun, Mehmet Ali, Kubilay, Ali İhsan, Caner, Emre, Doğukan, Ömücan, Halil

Adıyaman 1954 Spor - Kilis Belediyespor: 3-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hasan Kılıçarslan, Okan Güldal, Ramazan Taşkın

ADIYAMAN 1954 SPOR: Gökhan, Emrah, Tayfun, Mehmet Ali, Kubilay, Ali İhsan, Caner, Emre, Doğukan, Ömücan, Halil

KİLİS BELEDİYESPOR: Ahmet, Yılmaz, Sergen, Mustafa, Eyüp, Seydi Vakkas, Abidin, Özcan, Erkan, Nesip, Emit

GOLLER: Dk. 16 Emrah, Dk. 34 Halil, Dk. 90 Ali (Adıyaman 1954 Spor)

SARI KARTLAR: Halil (Adıyaman 1954 Spor) - Mustafa, Gökhan (Kilis Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 3-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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