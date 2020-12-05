Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Kozan Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Adıyaman 1954 Spor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Adıyaman Atatürk - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Adıyaman 1954 Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Mustafa Murat Oğuz(hakem), Mehmet Kirişçioğlu(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Adem Bozkurt(dördüncü Hakem)

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

12. Türker Dırdıroğlu, 23. Beytullah Ayduvan, 5. Yusuf Orhan, 4. Selim Şahin, 28. Serkan Yıldız, 3. Sefa Aksoy, 44. Seyid Ahmet Han, 67. Salim Uzun, 19. Taylan Özgün, 10. Cafercan Aksu, 9. Haluk Türkeri



Yedekler

34. Cihat Herdili, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 2. Mustafa Çağlayan, 7. Hüseyin Ekici, 99. Sami Can Özkan, 1. Alper Önal



Teknik Sorumlu

Nail Uğur Timurcioğlu



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Yusuf Orhan 58.dk, Sarı Kart Sefa Aksoy 90+5.dk, Sarı Kart Selim Şahin 25.dk, Sarı Kart Seyid Ahmet Han 49.dk



Oyundan Çıkanlar

Cafercan Aksu 10.dk, Salim Uzun 81.dk, Selim Şahin 46.dk, Haluk Türkeri 61.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Teker 10.dk, Alper Önal 81.dk, Mustafa Çağlayan 46.dk, Hüseyin Ekici 61.dk

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 4. Selçuk Baştürk, 5. Fatih Gültekin, 15. Mustafa Çiçekli, 47. Ahmet Çelik, 80. Fırat Hekimoğlu, 18. Yiğit Gümüş, 8. Özcan Atalay, 77. Tahir Kurtuluş, 9. Muzaffer Özcanlı, 7. Melik Yeğin



Yedekler

66. Toprak Uçar, 98. Hakan Can Çimen, 33. Emrah Özyaylaz, 30. Hasan Yurtseven, 22. İsmail Baydil, 39. Uğurcan İkikardeş, 6. Oğuzhan Gençer



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Selçuk Baştürk 28.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 44.dk, Sarı Kart Yiğit Gümüş 90+6.dk



Oyundan Çıkanlar

Fırat Hekimoğlu 78.dk, Muzaffer Özcanlı 78.dk, Melik Yeğin 73.dk, Mustafa Çiçekli 59.dk



Oyuna Girenler

Hasan Yurtseven 78.dk, Emrah Özyaylaz 78.dk, İsmail Baydil 73.dk, Uğurcan İkikardeş 59.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 12 7 1 4 14 9 22 5 2 68 Aksaray Belediyespor 11 6 3 2 13 7 21 6 3 Bursa Yıldırımspor 11 6 2 3 16 7 20 9 4 Adıyaman 1954 SK 11 5 5 1 14 9 20 5 5 Bayrampaşa 10 5 2 3 22 12 17 10 6 52 Orduspor FK 11 3 7 1 16 9 16 7 7 Bergama Belediyespor 9 4 4 1 13 8 16 5 8 Düzcespor 9 4 4 1 13 8 16 5 9 Alanya Kestelspor 11 4 3 4 15 15 15 0 10 Modafen 10 4 1 5 11 10 13 1 11 Siirt İl Özel İdare 11 3 4 4 10 18 13 -8 12 Silivrispor 11 2 4 5 9 18 10 -9 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 9 2 3 4 11 17 9 -6 14 Karaköprü Belediyespor 9 2 3 4 7 13 9 -6 15 Muğlaspor 9 1 4 4 7 11 7 -4 16 Kozan Spor FK 8 1 2 5 5 11 5 -6 17 Sultanbeyli Bld. 12 1 2 9 5 19 5 -14

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