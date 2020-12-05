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Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında Kozan Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Adıyaman 1954 Spor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Adıyaman 1954 Spor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Adıyaman 1954 Spor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Mehmet Kirişçioğlu(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Adem Bozkurt(dördüncü Hakem)

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 23. Beytullah Ayduvan, 5. Yusuf Orhan, 4. Selim Şahin, 28. Serkan Yıldız, 3. Sefa Aksoy, 44. Seyid Ahmet Han, 67. Salim Uzun, 19. Taylan Özgün, 10. Cafercan Aksu, 9. Haluk Türkeri

Yedekler
34. Cihat Herdili, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 2. Mustafa Çağlayan, 7. Hüseyin Ekici, 99. Sami Can Özkan, 1. Alper Önal

Teknik Sorumlu
Nail Uğur Timurcioğlu

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Yusuf Orhan 58.dk, Sarı Kart Sefa Aksoy 90+5.dk, Sarı Kart Selim Şahin 25.dk, Sarı Kart Seyid Ahmet Han 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Cafercan Aksu 10.dk, Salim Uzun 81.dk, Selim Şahin 46.dk, Haluk Türkeri 61.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Teker 10.dk, Alper Önal 81.dk, Mustafa Çağlayan 46.dk, Hüseyin Ekici 61.dk

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 4. Selçuk Baştürk, 5. Fatih Gültekin, 15. Mustafa Çiçekli, 47. Ahmet Çelik, 80. Fırat Hekimoğlu, 18. Yiğit Gümüş, 8. Özcan Atalay, 77. Tahir Kurtuluş, 9. Muzaffer Özcanlı, 7. Melik Yeğin

Yedekler
66. Toprak Uçar, 98. Hakan Can Çimen, 33. Emrah Özyaylaz, 30. Hasan Yurtseven, 22. İsmail Baydil, 39. Uğurcan İkikardeş, 6. Oğuzhan Gençer

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Selçuk Baştürk 28.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 44.dk, Sarı Kart Yiğit Gümüş 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar
Fırat Hekimoğlu 78.dk, Muzaffer Özcanlı 78.dk, Melik Yeğin 73.dk, Mustafa Çiçekli 59.dk

Oyuna Girenler
Hasan Yurtseven 78.dk, Emrah Özyaylaz 78.dk, İsmail Baydil 73.dk, Uğurcan İkikardeş 59.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor12714149225
268 Aksaray Belediyespor11632137216
3Bursa Yıldırımspor11623167209
4Adıyaman 1954 SK11551149205
5Bayrampaşa1052322121710
652 Orduspor FK11371169167
7Bergama Belediyespor9441138165
8Düzcespor9441138165
9Alanya Kestelspor114341515150
10Modafen104151110131
11Siirt İl Özel İdare11344101813-8
12Silivrispor1124591810-9
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor923411179-6
14Karaköprü Belediyespor92347139-6
15Muğlaspor91447117-4
16Kozan Spor FK81255115-6
17Sultanbeyli Bld.121295195-14

Fikstür

03.12.2020Alanya Kestelspor0-11954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020SilivrisporP-PMuğlaspor
03.12.2020Siirt İl Özel İdareP-PKırıkkale Büyük Anadoluspor
03.12.2020Kestelspor 1954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020Karaköprü BelediyesporP-PBergama Belediyespor
03.12.2020Düzcespor3-0Sultanbeyli Bld.
03.12.2020Bursa Yıldırımspor1-068 Aksaray Belediyespor
03.12.2020Bayrampaşa2-1Modafen
03.12.2020Adıyaman 1954 SK0-0Kozan Spor FK


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