Adıyaman 1954 Spor:0- Siverek Belediyespor: 0

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Siverek Belediyespor'u evinde ağırladı. Karşılıklı birçok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi.

Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı.

Kaynak: İHA