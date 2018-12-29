Adıyaman 1954 Spor’a kilit vurulacak

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele Adıyaman 1954 Spor'da ki maddi krizden dolayı kulüp yönetimi ve taraftarlar Belediye ve Valiliğe "Adıyaman 1954 Spor-El Fatiha" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Yaşadığı ekonomik krizden dolayı sporculara ödeme yapamayan Adıyaman 1954 Spor'un 4 sporcunun TFF'ye kulübü şikayet etmesi ve bazı sporcuların kulübü terk etmesi nedeniyle, Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, yetkililerin yardım etmesini aksi halde kulübe kilit vuracaklarını söyledi.

Kulüp tesisinin önünde toplanan Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftar grupları, iki adet siyah çelenk ile slogan atarak belediyeye kadar yürüdü. Çelengin birisini Belediye önüne bıraktı.

Belediye önünde basın açıklaması yapan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, "Bu ekonomik şartlarda destek olmadan devletin büyüklerinden şehrin ileri gelenleri destek olmadan bu kulüben yürümesi imkansızdır. İlk devreyi umutlarla, vaatlerle kapattık. Dört futbolcumuz kulübümüzü federasyona şikayet etti. Federasyona vermesiyle ilgili 15 günlük bir sürecimiz var. Bu süreçte bu futbolcuların şikayetini geri aldıramazsak kulüp kapanacak duruma gelecek. Ufakta olsa gelirlerine el konulacak ve kulüp daha kötüye gidecek.

Şehrin yetkililerinden destek bekliyoruz. Birebir görüşmelerimizde hep destek istedik ama yeterli desteği alamıyoruz. Bu şehrimizin takımıdır. Takımımıza sahip çıkma adına bizleri daha iyi anlamaları adına "uyanış yürüyüşü" gerçekleştiriyoruz. Bu işte kesinlikle art niyet yok. Yetkililerimizi uyandırma adına böyle bir yürüyüş yaptık.

Dün itibariyle birkaç futbolcu şehri terk etti. Bu gün de bir sonuç alamazsak hepsini yollamak zorunda kalacağız. Destek olunmazsa mecburen bu kulüp kapanacak kilit vuracağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık Valilik önüne yürüdü. Geniş güvenlik önleminin alındığı yürüyüş sonunda Valilik önüne siyah çelenk bırakan taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA