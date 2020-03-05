Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç’tan SANKO’ya ziyaret
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
SANKO Holding merkezinde gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da katıldı.
Belediye Başkanı Dr. Kılınç, ziyaretin anısına Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu'na armağan takdim etti.
Kaynak: İHA
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