Adıyaman Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki ana arterlerde, cadde ve sokaklarda peyzaj çalışmalarıyla beraber kente yeni bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adıyaman Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi şehir genelindeki ana arterlerde, cadde ve sokaklarda peyzaj çalışmalarıyla beraber kente yeni bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, kentteki alt ve üst yapıya ait bakım ve onarım işlemlerinin ardından kavşak ve refüj çalışmalarının yanı sıra ana arterlere, cadde ve sokaklara estetik görünüm kazandırmak amacıyla peyzaj çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 1. Çevreyolu güzergahındaki Karayolları Kavşağı'nda şehir estetiğini arttırmak ve daha fazla yeşil alan oluşturmak amacıyla peyzaj uygulamaları gerçekleştiriyor.

Yeşil çevreye ve sosyal yaşama değer veren Adıyaman Belediyesi, kentin her köşesinde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaparak vatandaşlara temiz ve modern bir kent görüntüsü sunmayı hedefliyor.

Çalışmalar sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrimizin alt yapısını tamamlarken aynı zamanda üst yapı ve kent estetiği de bizim için çok önemli. Çalışmalarımızın ardından cadde ve sokaklarda güzel görüntüler ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor. Adıyaman'ı yeşil bir çevreye kavuşturmak için ana arterler başta olmak üzere şehrin her köşesinde çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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