Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı" kapsamında Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye başlayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilke imza atıldı.

İstenilen bütün donanım ve şartları yerine getirerek "Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezi" ruhsatını almaya hak kazanan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatı gerçekleştirildi.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanlarından Prof. Dr. Cüneyt Yılmazer, Prof. Dr. Erkan Karataş, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Elmir Bayramoğlu, Doç. Dr. Mehmet Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Sedat Doğan, Uzman Dr. Serhat Yaslıkaya ve yardımcı sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile doğuştan işitme engeli olan iki çocuğa "Koklear İmplant" uygulaması yapılarak biyonik kulak takıldı.

Gerçekleştirilen ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan KBB Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Yılmazer, ekip olarak önemli bir operasyona imza attıklarını belirterek "Bugün Adıyaman'da bir ilke imza attık. Halk arasında söylendiği şekilde biyonik kulak ameliyatı yaptık. Yani konjental işitme kaybı olan iki çocuk için cerrahi bir operasyon gerçekleştirdik. Yapılan operasyon, çocuklarımızın geleceği açısından önemli bir yer teşkile ediyor. Çünkü okul çağına gelip te işitme kaybı olan çocukların, bu ameliyatın ardından yaşıtları ile arasında herhangi bir fark kalmıyor. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, hastanenin deneyimli kadrosu ve son teknoloji ile üretilen cihazlarla bölge halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle bu ameliyatta emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üç yıldır büyük emekle hazırlamaya çalıştığımız ve sonunda mutlu sona ulaştığımız Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezimizin meyvelerini bugün topladık. Hastanemizde Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatı gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonra konjental işitme bozukluğu olan hastalarımıza Kulak Burun Boğaz ekibimiz şifa olacaktır" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise konuşmasında, başarılı bir operasyona imza atan Adıyaman Üniversitesinin Kulak Burun Boğaz ekibine teşekkür etti.

Turgut, "Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz ekibine, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan'a ve konuk öğretim üyemiz Prof. Dr. Erkan Karataş'a emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün KBB ekibi Adıyaman Üniversitesinde biri 1, diğeri ise 2 yaşında ki evladımıza biyonik kulak taktılar. Yaklaşık bir buçuk-iki ay sonra dış ünite de takılıp, bu çocuklar yavaş yavaş konuşmaya başlayıp, 6 yaşlarında okula gidecekler. Aslında bugün planlamış üç hastamız vardı. Ancak bir hastada üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu için onu öteledik. Enfeksiyonu geçtikten sonra inşallah arkadaşlarımız ona da biyonik kulak ya da Tıptaki ismiyle Kohlera İmplant takacaklar. Bugün, bu operasyon ile birlikte organ naklinin önemini ve tıbbın nereye doğru gittiğini bir kez daha gördük. Ben tüm ekibe ve yardımcı sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ameliyatlar Adıyaman'da devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA