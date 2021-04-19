Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Başkanı kimdir? İskender Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın hayatı merak ediliyor. Bizlerde sizler için bu konuda merak ettiğiniz sorulara yanıt verdik.

ADIYAMAN GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR? İSKENDER YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İskender Yıldırım, 1978 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. Bütün öğrenimlerini Gölbaşı'nda memleketinde tamamladı. 2019 yerel seçimlerinde 21.859 seçmenin bulunduğu belediye seçimlerinde 8.849 oy alarak Gölbaşı'nın belediye başkanı oldu.

43 yaşındaki İskender Yıldırım Gölbaşı'nda yaşıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.