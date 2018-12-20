Adıyaman göle döndü

Adıyaman'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış şiddetini artırınca hayatı olumsuz etkiledi. İki günden beri sağanak olarak devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde hızını arttırdı. Şiddetli yağış ile birlikte tıkanan mazgallar olumsuzluğu beraberinde getirdi.

Cadde ve sokakların sel suları nedeniyle göle döndüğü Adıyaman'da hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazılarının araçları göle dönen caddede ilerleyemezken, vatandaşlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkililerinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da metrekareye 51 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yağışlarla ilgili belediye ekipleri tıkanan mazgalları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA