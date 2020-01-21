Adıyaman heyeti Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Ankara'da bakanlıklarda yaptıkları görüşmelerde ele alınan konuları açıkladı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü.

Ahmet Aydın gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığımız görüşmede Adıyaman mermer ihtisas OSB ile mevcut OSB'nin alt yapı ihtiyaçları, taleplerini konuştuk. Yine GAP ve Kalkınma Ajansı'nın Adıyaman projelerinin desteklenmesi ve sanayi yatırımlarına destek istedik.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal ile yeni yatırım programına alınacak olan projelerimiz ile mevcut projelerimizin desteklenmesi ve projelerimize ilave kaynakların aktarılmasını talep ettik.

İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ancak yapmadığı Sahabe Safvan bin Muattal Projesi'nin proje revizesini Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı üstendi. Bu proje ile ilgi görüşmelerimiz oldu. Belediyelerimizin projelerine destek talebinde bulunduk.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Nemrut Dağı'na yapılması düşünülen raylı sistemi görüştü. Yurt içi ve yurt dışından projeler üzerinden çalışılıyor. UNESCO'nun görüşü alınmak üzere farklı projeler üzerinde çalışılıyor. UNESCO'nun da kabul edeceği projeyi hayata geçireceğiz.

Şehir merkezinde bulunan Perre Antik Kentin kazı programı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bakanlığın bu noktada ciddi desteklerini alıyoruz. Tuz Hanı için daha önceden 3 milyon ödenek gönderildi. Ona ek destek istedik. 10 Milyon Avro'luk İPA Projesi kapsamında yapacaklarımızı konuştu. Müze ile ilgili proje revizyonu üzerinde konuştuk.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile yaptığımız görüşmede ise 27 milyon tutarındaki Kırsal Kalkınma Projelerinin tamamına onay verdi. Recep İçme Suyu ile ilgili temennimiz en kısa zamanda bu işin ihalesini yapılması, barajlar ve sulamalarına ilişkin bütün projeleri ile ilgili ciddi destek alacağız inşallah" dedi.

Kaynak: İHA