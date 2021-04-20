Gonca Vuslateri korku dolu anlar yaşadı!20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti20 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'daAdıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldıTalihsizliğin böylesi! Tanıdığından emanet aldığı otomobil alevlere teslim olduÇaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!Kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 kişi başından vurulduUşak'ta faciadan dönülen olay! İnşaat alanındaki bina çöktüKütahya'da korkutan yangın! Ahşap ev alevlere teslim olduElektrik kesintisi 20 Nisan 2021 İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Kahta ilçe yönetimi tarafından Ramazan dolayısıyla bin 500 yetim, yoksul ve muhtaç aileye ayakkabı ve elbise dağıtıldı.

Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak için böyle bir yardım başlattıklarını belirten DGSKON Kahta İlçe Başkanı Nihat Fırat, Ramazan Bayramı öncesinde yetim ve yardıma muhtaç ailelerin eksikliklerini bir nebze de olsa gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Nihat Fırat, "Ramazan Bayramı öncesinde yardıma muhtaç ve yetim ailelerin eksiklerini bir nebze de olsa gidermeyi amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle Kahta'da bin 500 yetim ve yardıma muhtaç ailelere ulaşarak ayakkabı ve giyim yardımında bulunduk. İlçemizin genel olarak maddi durumu iyi değil. Mahallelerimizde bildiğim durumu iyi olmayan yardıma muhtaç birçok ailemiz var. Dernek olarak bu aileleri tespit ettikten sonra bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Sonrasında bayram öncesinde ayakkabı ve elbise almaya karar verdik. Daha sonra da bin 500 çift ayakkabı ve elbise aldık. Sonrasında başta yetimler olmak üzere yardıma muhtaç ailelere dağıttık. Ramazan Bayramı öncesi çocukların sevinmesine vesile Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu ailesine, Genel Başkan Türker Aygündüz'e ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT