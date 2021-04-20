Adıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldı

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak için böyle bir yardım başlattıklarını belirten DGSKON Kahta İlçe Başkanı Nihat Fırat, Ramazan Bayramı öncesinde yetim ve yardıma muhtaç ailelerin eksikliklerini bir nebze de olsa gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Nihat Fırat, "Ramazan Bayramı öncesinde yardıma muhtaç ve yetim ailelerin eksiklerini bir nebze de olsa gidermeyi amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle Kahta'da bin 500 yetim ve yardıma muhtaç ailelere ulaşarak ayakkabı ve giyim yardımında bulunduk. İlçemizin genel olarak maddi durumu iyi değil. Mahallelerimizde bildiğim durumu iyi olmayan yardıma muhtaç birçok ailemiz var. Dernek olarak bu aileleri tespit ettikten sonra bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Sonrasında bayram öncesinde ayakkabı ve elbise almaya karar verdik. Daha sonra da bin 500 çift ayakkabı ve elbise aldık. Sonrasında başta yetimler olmak üzere yardıma muhtaç ailelere dağıttık. Ramazan Bayramı öncesi çocukların sevinmesine vesile Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu ailesine, Genel Başkan Türker Aygündüz'e ve tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI