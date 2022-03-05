Adıyaman Kahta'da kaza yerine başka bir araç daldı! Polis memuru Eyüp Saz şehit oldu!:1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre Kahta Adliyesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası ihbarı sonrası polis memurları F.K. ve Eyüp Saz, olay yerine geldi. Kaza için incelemede bulunan polis memurları ve kazayı görünce olay yerine toplanan vatandaşlar, kendilerini yeni bir kazanın içinde bulundu. Sürücü M.R.D. hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği 02 RA 722 plakalı otomobil vatandaşları arasında aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada yaralanan polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan A.A. , H.K. , Y. K., kazanın bildirilmesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarından polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü M.R.D gözaltına alındı.

VALİ ÇUHADAR'DAN ŞEHİT POLİS VE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.