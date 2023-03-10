Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini açıkladı!

Kahraman Maraş merkezli iki büyük deprem felaketinin en fazla etkilediği illerden Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar görevinden ayrıldı. Çuhadar, istifa sebebini "sağlık sorunlarını" olarak değerlendirdi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan depremlerin ardından Mahmut Çuhadar, halk tarafından valilik binası önünde protesto edilmişti. Çuhadar'a, deprem sonrası açıklama yaptığı sırada güldüğü gerekçesiyle vatandaşlar tepki göstermişti.

İstifası ile ilgili konuşan Vali şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."