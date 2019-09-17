Adıyaman ve Besni Belediyesine hibe desteği

Adıyaman ve Besni Belediyesine içme suyu ve alt yapı için toplam 11.2 milyon Avro'luk hibe tahsis edildi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ile İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret etti.

Avrupa Birliği Güven Hibe Fonu (MADAD) kapsamında içme suyu ve altyapı İçin Adıyaman Belediyesine 8 milyon Avro, Besni Belediyesine 3.20 milyon Avro olmak üzere toplamda 11.2 milyon Avroluk hibe tahsisi sağlandı.

Adıyaman Belediyesine Gürlevik İshale Hattı projesi için 8 milyon Avro, Besni Belediyesine Kanalizasyon Şebeke Projesi kapsamında 3.2 milyon Avro hibe edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA