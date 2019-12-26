Adıyaman yarın okullar tatil mi? sorusu Adıyamanlılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 27 Aralık'ta Adıyaman'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Adıyaman yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Adıyaman okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

27 ARALIK ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Dün gece Adıyaman Sincik'te, başlayan ve hâlâ devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ile ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerindeki okulların yarın tatil edildiğini belirtti.