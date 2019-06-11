Adıyaman yaz dönemi Kuran kurslarına hazırlanıyor

Adıyaman'da yaz dönemi Kuran Kursları 17 Haziran tarihinde "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla açılıyor.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman merkezde 113 ihtiyaç odaklı Kuran kurslarıyla birlikte tüm camiler ve 15 ana okulu, 93 kurum dışı olmak üzere 300 yaz dönemi Kuran kursunun açılacağını dile getirdi.

Müftü Mehmet Taşçı, çocukların yaz dönemi Kuran kurslarında verilecek eğitim ile ilgili olarak, "Kuran'ı, ibadeti, imanı, Peygamberi, ahlakımı öğreniyorum ana başlıklı eğitimin yanında sosyal etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler içerisinde camiler arası futbol turnuvası, yüzme, badminton, masa tenisi gibi etkinliklerle çocuklarımıza ve Adıyaman halkına hizmet verilecektir" dedi.

2019 Yaz Dönemi Kuran kursları öncesinde imam hatip, müezzin kayyım ve geçici öğreticilere Müftülük tarafından seminer verildi.

Kaynak: İHA