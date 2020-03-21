ADIYAMAN Yolda yürürken dövüldü

Yolda yürürken dövüldü

ADIYAMAN'da, Mehmet Ataman yolda yürürken kimliği belirsiz kişilerce dövülerek hastanelik edildi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastanesi Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ataman, kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme Tokat dövüldü. Yaralanan Ataman, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Ataman, tedavi altına alınırken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA