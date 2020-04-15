Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, koronavirüs vakası görülen Karaman Mahallesi, karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Karaman Mahallesi'nden İstanbul'a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

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Kaynak: DHA