Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliği

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde hain darbe girişimi kınandı, şehit olanlar anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayan yürüyüşe Vali Aykut Pekmez'in yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran eşliğinde başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ile Gölbaşı Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi'ne gelen kalabalık, buradan Valilik önünde bulunan boş alanda toplandı.

Valilik önünde kurulan platformda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimindeki görüntüler izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile burada toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sanatçıların seslendirdiği ilahiler ile devam eden program gecenin ilerleyen saatlerinde okunacak sela ile son bulacak.

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DHA