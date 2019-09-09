Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı

2019-2020 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenle başladı.

Yaz tatilinin ardından Adıyaman il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı. İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Sunulan çelenk sonrasında Sayı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma programı sonrasında Adıyaman Özel İdare İlkokulunda tören yapıldı. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Emniyet Müdürü Metin Alper, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Özel İdare İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler daha sonra okuldaki sınıfları tek tek gezerek burada öğrencilere başarılar dileyip öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Öğrencilerle tek tek yakından ilgilenen Vali Aykut Pekmez, "Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da okullarımızın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününe başladık. Bugünde özellikle birinci sınıf çocuklarımız ile beraber olmak istedik. Adıyaman genelinde 153 bin 552 öğrencimiz bugün yaz tatilinden sonra ders başı yaptı. Tabi ki eğitim bizim için çok önemli, devletimiz için, hükumetimiz için çok önemli. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için eğitime son yıllarda oldukça önem veriliyor. Okullarımız hem fiziki şartlar açısından hem de teknolojik imkanlar açısından önemli imkanlara kavuşturuldu. Sizinde gördüğünüz gibi yıllardır çocuklarımızın kitaplarını devletimiz dağıtıyor. Birçok öğrencimiz de taşımalı sistemle daha iyi okullara taşıyoruz. Buradaki amacımız bütün çocuklarımıza, gençlerimize eğitimde eşit fırsat oluşturmak. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesinin yanında biz çocuklarımızın milli değerlerimize, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip çıkan, ülkesini, vatanını seven, gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak yetişmesini de arzuluyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını hem güvenlik açısından bütün önlemlerimizi aldık, okul çevrelerinde denetimlerimizi de yapıyoruz. Kazasız, belasız, eğitim ve öğretim yılı diliyorum. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA