Adıyaman’da 29 kaçak göçmen yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramalarında 29 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 20 Afganistan, 8 Bangladeş ve 1 İran uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin üzerinde yapılan aramalarda Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenmiş görüntüsü verilen sahte yol izin ve sevk belgeleri ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman İl Göç İdaresine Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahısların ülkeye yasa dışı yollardan girişini sağlayan kişiler hakkında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA